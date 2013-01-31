У міліції наполягають, що Павличенка й пальцем не чіпали

Столичне управління міліції спростовує заяву Сергія Павличенка, обвинуваченого у вбивстві судді, про чинення тиску на нього з боку правоохоронців.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві.

«Сьогодні підсудний Сергій Павличенко під час допиту в Апеляційному суді міста Києва заявив про неправомірні дії працівників УБОЗу, що під час написання явки з повинною правоохоронці чинили на нього тиск та погрожували йому», - нагадується у повідомленні.

Відділ зв’язків з громадськістю офіційно повідомляє, що інформація про погрози зі сторони працівників міліції на адресу С.Павличенка не відповідає дійсності.

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У столичній міліції зазначають, що одразу після затримання С.Павличенка було доставлено для проведення процесуальних дій до слідчого прокуратури. Жодних скарг на дії працівників міліції ні з боку самого С.Павличенка, ні з боку захисту не надходило. Також, згідно з постановою слідчого, його відразу було направлено на проходження судово-медичної експертизи. Інших ушкоджень, крім рани на нозі, на його тілі не виявлено.

«У правоохоронців була достатня доказова база, зібрана в рамках чинного законодавства, що підтверджує причетність Дмитра та Сергія Павличенків до скоєння злочину. У процесі затримання та проведення обшуку працівники міліції діяли в межах закону та своїх повноважень», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, суддя Шевченківського районного суду Києва С.Зубков був убитий у під’їзді власного будинку 21 березня 2011 року.

За підозрою у скоєнні цього злочину було затримано Д.Павличенка і його сина С.Павличенка, але вони не визнали своєї вини.

Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Д.Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина С.Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.

По всій Україні відбулись акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.