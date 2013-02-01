Суд повернув у держвласність землі ландшафтного парку

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, прокуратура відстояла у Львівському апеляційному адміністративному суді рішення суду першої інстанції про незаконність дій колишнього начальника Львівського прикордонного загону щодо вилучення земель природно-заповідного фонду.

У повідомленні зазначається, що 29 березня 2012 року Львівським окружним адміністративним судом задоволено позов першого заступника прокурора Західного регіону України про визнання протиправним та скасування рішення від грудня 2006 року колишнього начальника Львівського прикордонного загону, на підставі якого Львівською міською радою незаконно з державної власності вилучено 2,89 га земель природно-заповідного фонду по вул. Довбуша, 15 у м. Львові, вартістю понад 6 млн. грн. (регіональний ландшафтний парк «Знесіння»). 30 січня поточного року вказане судове рішення залишене без змін Львівським апеляційним адміністративним судом.

Таким чином, судами підтверджено незаконність дій колишнього начальника Львівського прикордонного загону щодо вилучення земельної ділянки з державної власності.

З метою повернення державі цих земель прокуратурою Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері також оскаржено до суду відповідну ухвалу Львівської міської ради та договір оренди землі, укладеного між даним органом місцевого самоврядування та комерційною структурою. Розгляд справ триває.