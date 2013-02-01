Профспілка: Шахти не мають грошей на зарплату

Як повідомили УНІАН у прес-службі ППВП, В. Турманов направив М. Азарову відповідний депутатський запит.

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У профспілці підкреслили, що у вугільній промисловості в даний час склалася вкрай непроста ситуація зі збутом видобутої вугільної продукції, в результаті чого різко знизилися фінансові надходження на підприємства вуглепрому, виник дефіцит коштів для виплати зарплат шахтарям і оплати спожитої електроенергії. Цей дефіцит коштів на виплату зарплат шахтарям та оплату спожитої електроенергії у вуглепромі складає 452 млн 800 тис грн.

Звертаючись до глави Кабінету міністрів, В. Турманов відзначає, що у зв'язку з існуючими труднощами на ринку збуту вугільної продукції підприємства галузі перебувають у вкрай складному фінансово-економічному стані, що не дозволяє без державної підтримки забезпечити своєчасну стовідсоткову виплату заробітної плати працівникам держпідприємств на законодавчо встановленому рівні, створити безпечні умови праці і оплатити спожиту електроенергію.

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За грудень 2012 року на держпідприємствах галузі було нараховано 1 млрд 281 млн 482 тис грн заробітної плати, але за станом на 28 січня виплачено тільки 324 млн 726 тис гривень (25%), з яких 260 млн грн перераховано 15 січня 2013 з держбюджету для виплати авансових платежів по зарплаті. Таким чином, підкреслює лідер Укрвуглепрофспілки, до кінця січня необхідно виплатити працівникам ще 956 млн 756 тис грн.

Щоб забезпечити стабільну роботу вугільних підприємств і зняти соціальну напругу в трудових колективах В. Турманов пропонує здійснити перерозподіл щомісячних обсягів бюджетних витрат шляхом їх наближення з кінця року, збільшивши в січні 2013 року фінансування Міненерговугілля на 452 млн 800 тис грн, сказано в повідомленні.