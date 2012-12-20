ЗМІ: Українські банки ускладнили виплату зарплат шахтарям

Як виявилося, банк, який вибрало вугільне відомство для обслуговування робітників, просто не в змозі впоратися з обслуговуванням десятків тисяч гірників, пише газета Комсомольская правда в Україні.

Першими про нові проблеми повідомили працівники однієї з шахт об'єднання "Шахтарськантрацит", які на початку грудня без яких-небудь причин та пояснень отримали наказ терміново підписати договір про виплату зарплати на карти одного з великих російських банків - Альфа-банку. До цього шахтарі вже кілька років отримували гроші за картками українських банків, і в принципі, не скаржилися на обслуговування. Як виявилося в ході розслідування газети, така проблема з'явилася не тільки у жителів Шахтарська - жорсткий наказ про переведення шахтарів в банк, який вибрало керівництво галузі, отримали всі шахти Донецької області, а це більше 7 тисяч чоловік. Зі слів шахтарів, подібні "команди" вже надійшли на шахтоуправління "Сніжнеантрацит", "Селидіввугілля", шахтоуправління ім. Леніна (м. Макіївка), ВК "Краснолиманська", "Добропіллявугілля", "Донвуглереструктуризація".

Газета зазначає, що в багатьох містах і гірняцьких селищах регіону немає банкоматів і відділень цього банку. Як кажуть самі гірники, сьогодні в деяких містах вони змушені всім колективом на морозі стояти в чергах для того, щоб отримати зарплатну картку, так як у невеликих містах є всього лише одне відділення нового "шахтарського" банку, який фізично не може обслуговувати таку кількість відвідувачів . Отримувати гроші в чужих банкоматах дуже накладно - щоб просто подивитися баланс карти доведеться викладати зі своїх грошей за банківську комісію.

"Коли це все вводили, ми взагалі були проти карток, але сьогодні звикли працювати зі своїми банками - знімати не всю зарплату, а скільки потрібно, адже банкомати були на кожному кроці, - журиться один зі співробітників, що працює на шахті в Сніжному більше 20 років , але побоявся назвати себе через можливий тиск адміністрації. - Як тепер жити - з ночі займати черги, чи що? Але нам діватися нікуди, кажуть, або йдеш в Альфа-банк, або звільняєшся. А шахта - це для мене все життя, тут нам діватися більше нікуди ".

Як кажуть юристи, згідно зі ст. 4 і 25 Закону України "Про оплату праці" кожен співробітник у праві самостійно обирати спосіб отримання зарплати, і тим більше вибирати банк, за картою якого отримувати чесно зароблені гроші. "У разі примусового переведення на обслуговування в інший банк, будь-яка людина зможе легко відстояти свої права в суді, каже юрист-правозахисник Сергій Ляшенко. - Кожному співробітникові достатньо подати заяву до бухгалтерії або канцелярію своєї організації, що б зарплата виплачувалася на вказану карту. До працівника не можуть бути застосовані жодні адміністративні заходи ".