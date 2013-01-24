Профспілка вугільників вимагає не допустити ліквідації трьох шахт

Про це УНІАН 23 січня повідомили у прес-службі Укрвуглепрофспілки.

У повідомленні наголошується, що наказ міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького № 1105 (від 28 грудня 2012 року), відповідно до якого зі складу державного підприємства «Донецька вугільна енергетична компанія» виводяться три вугледобувних підприємства - шахти «Лідіївка», «Моспінська» і № 4-21, викликав напружену обстановку в трудових колективах цих підприємств.

Так, у додатку до наказу йдеться про виведення шахт з подальшою передачею їх на ліквідацію і тому гірники стурбовані подальшою долею цих вугільних підприємств, а також щодо своїх робочих місць. За підтримкою вони звернулися в терком Профспілки вугільників.

Голова Донецької об'єднаної терорганізаціі Укрвуглепрофспілки Євген Бондаренко надіслав листа галузевому міністру Е.Ставицькому з вимогою скасувати даний наказ.

У зверненні керівництву Міненерговугілля говориться, що зазначений наказ та намічений план передачі шахт на підготовку до ліквідації не був заздалегідь узгоджений з Профспілкою вугільників, що передбачено чинною Галузевою угодою. Крім того, не було представлено техніко-економічне обґрунтування подальшої діяльності зазначених шахт при наявності запасів вугілля.

«Ми знаємо позицію Президента України, який неодноразово заявляв, що жодне вуглевидобувне підприємство, що має запаси, не повинно закриватися. Подібну позицію висловив і колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко під час X Пленуму Центрального комітету Профспілки працівників вугільної промисловості України 13 грудня 2012 року», - підкреслюється у зверненні до нинішнього міністра.

Терком наполягає на скасуванні наказу № 1105, а також вжиття заходів щодо вирішення проблем, що хвилюють трудові колективи цих підприємств відповідно до законодавства та Галузевої угоди, говориться в повідомленні.