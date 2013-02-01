Євро на міжбанку росте

У п'ятницю, 1 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1430/8,1460, на 12:00 ціни піднялися до 8,1450/8,1490 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2714/18, на 12:00 ціни зросли до 0,2721/25. У Росії курс долар-рубель упав і на 12:00 встановився на рівні 29.9550 (-0.1055).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3621/23, змінюючись у досить вузькому діапазоні. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,0895/11,0955, на 12:00 ціни пішли вгору 11,1320/11,1415.