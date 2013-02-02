Експерт: у Європі з банківських карток крадуть набагато більше, ніж у нас

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЕМА» Олександр Карпов на прес-конференції на тему «Результати боротьби з кіберзлочинністю в Україні».

«Середній показник по Європі становить 0,06%-0,08%, досягаючи в деяких країнах 0,15%. В Україні в середньому на 40-45% менше проблемних операцій», – зазначив він.

За словами О.Карпова, в 2011-2012 роках кількість подібних злочинів в Україні досягала 0,045% всіх операцій із платіжними картками.

Керівник Міжбанківського форуму безпеки розрахункових операцій із платіжними картками Алеся Данильченко повідомила, що в Україні кількість виявлених шахрайських приладів на банкоматах становить 1,5 на 10 тис. банкоматів, тоді як в Європі один прилад доводиться на кожні 500 банкоматів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з дослідженням компанії «Лабораторія Касперського», на сьогоднішній день 55% українських інтернет-користувачів здійснюють покупки онлайн. Близько 39% опитаних щодня працюють із банківським рахунком на ПК, а 29% і 17% відповідно здійснюють платежі через планшети і смартфони. Зростання популярності систем онлайн-банкінгу спонукає кібершахраїв придумувати все нові й нові способи зняття грошей із електронних рахунків користувачів. Це означає, що в майбутньому з'явиться ще більше шкідливих програм для крадіжки фінансової інформації.