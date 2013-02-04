На Донеччині почервоніла вода

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький, коментуючи той, що вода в річці Солона стала червоного кольору.

«Причини ще не з'ясували. Я знаю про цей фак», - сказав глава облдержадміністрації.

У той же час, за інформацією журналістів місцевого телеканалу «Донбас», жителі Селидове побоюються екологічної катастрофи. «Річка Солона, що розділяє місто - має червоний колір. А риба в ній - загинула. Люди звинувачують у біді місцеві підприємства, а в мерії вже працює спеціальна комісія», - йдеться в сюжеті.

За словами місцевих жителів, водойма стала червоною майже місяць тому. Жителі міста бояться хімічних випарів після потепління, а що саме потрапляє у воду і чому вмирає риба, мешканці не знають.

«За містом у нас знаходиться закрита шахта імені Коротченка і Центральна збагачувальна фабрика «Селидівська», яка на даний момент працює. Всі стічні води, які скидає шахта імені Коротченка і ЦЗФ «Селидівська» потрапляють в цю річку», - говорить тележурналістам єгер Олексій Павленко.

У свою чергу, керівництво шахти повідомило, що їхнє підприємство не працює, а лише здійснює відкачування води, яка потрапляє в річку.

«Вода чиста і прозора. Є висновок науково-технічної фірми «Стандарт». Взяті проби води. Проби води відповідають нормам», - говорить головний інженер шахти Василь Давидов.

На ЦЗФ «Селидівська» теж не знають причин, через які вода змінила колір. Там заявляють, що промислові відходи зберігаються у відстійниках і ніяк не можуть потрапити в річку.

У Селидівській міськраді запевняють, що здоров'ю жителів нічого не загрожує, оскільки водопостачання міста здійснюється не з річки Солона. Причини забруднення річки з'ясовує спеціальна комісія.