Екс-міністр: щоб мати якісні дороги, українці мають за них більше платити

Система дорожнього господарства в Україні не реформована з радянських часів, і щоб мати якісні автошляхи українці мають більше сплачувати за користування ними, адже на сьогодні український водій на користування автошляхами сплачує в чотири рази менше ніж німецький. Про це в ефірі «5 каналу» заявив колишній міністр транспорту Йосип Вінський.

«У нас унікальна система дорожнього господарства, такої системи як в Україні немає – вона не реформована з часів Сталіна. Ми повинні зрозуміти, що за дороги мають платити ті, хто по них їздять, а вони платити не хочуть. Сьогодні пересічний український водій з одного літру бензину платить у чотири рази менше ніж німецький. Такого не буває – якщо є гроші на «Мерседеси», які коштують 150 тисяч доларів, то мають бути гроші на утримання дороги по якій цей «Мерседес» їздить», – заявив Вінський.