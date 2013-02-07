У Києві накрили «пральню» з обігом майже 460 мільйонів

16:55, 07 лютого 2013
Суспільство
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Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Києві ліквідували конвертаційний центр, через який упродовж двох років у готівку було переведено майже 460 млн грн.

гроші / Фото : nabu.com.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ Міністерства внутрішніх справ України.

Встановлено, що організатор нелегальної фінансової структури разом із двома спільниками використовували 8 фіктивних та транзитних фірм для акумуляції і переведення в готівку коштів, що надходили від замовників конвертування. Також до незаконної діяльності зловмисники залучили ще 16 осіб, які забезпечували роботу центру.

Клієнтами конвертаторів були суб’єкти господарювання України, в тому числі і підприємства державної форми власності. У результаті їх незаконної діяльності державним інтересам завдано збитки в особливо великих розмірах.

Учасники угруповання обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Кримінальне провадження направлено на розгляд суду.

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