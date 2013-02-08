9 тисяч засуджених отримали паспорти

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Для забезпечення виконання вимог пункту 4 статті 153 Кримінально-виконавчого кодексу України стосовно завчасного вжиття заходів щодо одержання засудженими паспорта громадянина України у разі його відсутності, протягом 2012 року Державною пенітенціарною службою України було суттєво активізовано цю роботу.

Так, у минулому році було оформлено та видано паспорт громадянина України 9 тисячам 118 засудженим, що майже вдвічі більше, ніж у 2011 році (2011 р.– 5381 осіб).

Разом з тим, залишається актуальною проблема надходження до місць ув’язнення осіб без паспорта. На початок 2012 року в установах виконання покарань відбувало покарання 15 тисяч 485 засуджених, які не мали паспортів, що становило 13,5% від загальної кількості засуджених. На початок 2013 року їх кількість зменшилася лише на 2,5% і становить 12 тисяч 695 осіб.