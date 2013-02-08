Україна хоче сержантів як в Англії

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, таку думку міністр висловив сьогодні під час зустрічі в Києві з Надзвичайним і Повноважним Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Саймоном Смітом. Участь у зустрічі також взяв аташе з питань оборони при Посольстві Великобританії в Україні полковник Джеремі Бернелл.

"Співпраця з Великобританією має для нас важливе значення в контексті реалізації завдань з реформування Збройних Сил України, практичної підготовки наших військовослужбовців до участі в міжнародних операціях", – наголосив П.Лебедєв.

Серед пріоритетів двостороннього оборонного співробітництва він назвав розвиток оперативних спроможностей військ, удосконалення системи підготовки військ та забезпечення їх сумісності, розвиток професійного сержантського корпусу Збройних Сил України, підвищення ефективності кадрової політики та удосконалення системи військової освіти.

П.Лебедєв наголосив, що в контексті завдань, які стоять перед Міністерством оборони України, українська сторона зацікавлена в поглибленні військово-політичного співробітництва з Великобританією.

У свою чергу представники британської сторони з висловили готовність до продуктивного взаємовигідного співробітництва з Україною в оборонній сфері.