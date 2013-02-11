Кримські журналісти відмовилися працювати «на спиногризів з депутатськими значками»

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці тележурналіст Володимир Андронакі, який був одним із організаторів страйку.

В.Андронакі заявив про кінець страйку.

«Наша епопея підійшла до кінця. В понеділок ми подали заяву про звільнення за власним бажанням. Пішли майже всі "новини", кілька операторів, ну й нас, із інших відділів кілька людей», - написав журналіст.

Як повідомив УНІАН В.Андронакі, всього сьогодні написали заяви 7 осіб.

Ще 5 журналістів, які працювали за трудовою угодою, за словами тележурналіста, «було буквально вигнано з території телекомпанії».

Крім того, 8 лютого після страйку почався тиск на інших співробітників: телеведучому визначили робочий кабінет на іншому кінці Сімферополя, на інших посипалися погрози й догани.

В.Андронакі вважає, що засновники ЧТРК задоволені тим, що «бунтівники залишили телекомпанію», але, за його словами, журналісти не програли.

«Ми не вважаємо, що програли. Ми перемогли жадібних олігархів, яким показали, що можемо успішно відстоювати право. Нас було мало, наші колеги, які морально на нашій стороні, проявили нерішучість, злякалися. Тому ми не добилися всього, що намітили. Що тепер тим, хто залишився в телекомпанії, вирішувати - працювати або не працювати безкоштовно на спиногризів із депутатськими значками. А ми свій вибір зробили», - заявив В.Андронакі.

Він також повідомив, що 12 лютого, о 12.00 на вул. Пушкінська, 20 співробітники ЧТРК, які звільнилися, проведуть прес-конференцію, «яка поставить крапку нашому страйку, але не на розслідуванні фінансових махінацій на ЧТРК».

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого частина співробітників Чорноморської телерадіокомпанії вийшла на роботу, але до службових обов'язків не приступила, оголосивши про страйк. Вони заявили, що більше двох років у телекомпанії систематично затримується виплата зарплати й зараз вона становить три місяці.

Народний депутат Людмила Денісова, яка є одним із засновників каналу, заявила, що затримка становить два місяці й зарплату буде виплачено.

Л.Денісова повідомила також, що Андронакі й ряд інших журналістів були викриті в «халтурі» - на техніці каналу працювали «наліво».

Правоохоронці розбираються в ситуації на ЧТРК.

Довідка УНІАН. Чорноморська телерадіокомпанія створена в грудні 1993 року. Зараз вона охоплює мовленням територію Кримської автономії та Севастополя.

Канал контролюють депутати Верховної ради України від опозиції Андрій Сенченко і Людмила Денісова.