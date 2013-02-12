У Дніпропетровську «накрили» мережу букмекерських контор

Дніпропетровські правоохоронці викрили трьох місцевих мешканців віком від 24 до 53 років, які організували в місті мережу букмекерських контор. В ході проведення санкціонованих обшуків вилучено технічне обладнання на суму майже 3 млн. гривень, повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

Вищевказані заклади зовні були обладнанні вивісками з надання послуг по здійсненню платежів та перерахуванню грошових коштів через мережу Інтернет. Але насправді в приміщеннях здійснювався прийом ставок адміністраторами в готівковій формі від гравців на результати спортивних подій та видача виграшів.

Клієнтам надавався код доступу до комп’ютера, який був з'єднаний через мережу Інтернет з сервером компанії, на якому створювався віртуальний депозит на суму внесених клієнтом грошових коштів. Підключившись до зазначеного серверу, клієнт ознайомлювався з переліком спортивних змагань, встановленими коефіцієнтами на випадок виграшу та здійснював ставки на результати спортивних подій в межах суми внесених грошових коштів. Після здійснення ставок адміністратор закладу роздруковував та видавав клієнту чек, який містив найменування спортивній події, коефіцієнт на випадок виграшу, суму та дату здійснення ставки.

11 лютого в 17 приміщеннях букмекерських контор були проведені санкціоновані судом обшуки, в ході яких було вилучено 123 одиниці комп’ютерної техніки, 177 телевізорів, 300 комплектуючих пристроїв до комп’ютерів, 148,5 тис. грн, автомобіль вартістю 240 тис. грн. Усього було вилучено матеріальних цінностей на суму 2 млн. 760 тис. грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (Зайняття гральним бізнесом). Організаторам злочинного бізнесу загрожує штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.