У Києві пограбували банк

Сьогодні у Києві було скоєно розбійний напад на один з комерційних банків на вулиці Кіквідзе.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, за викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група міліції, оперативники та представники кінологічної служби.

Попередньо встановлено, що о 14.42 до приміщення банку зайшов невідомий у сонцезахисних окулярах, віком 35-40 років, одягнений у чорну в’язану шапку, чорне пальто і темні штани. Погрожуючи предметом, схожим на короткоствольну зброю, він заволодів грошовими коштами. Сума викраденого встановлюється.

Під час скоєння розбійного нападу у приміщенні перебували лише три працівниці. Вони не постраждали. Відділення банку облаштоване тривожною кнопкою, виведеною на пульт однієї із приватних охоронних структур, камерами відеоспостереження, однак фізична охорона відсутня.

Інформація про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу Украхни, слідчим відділом Печерського райуправління ГУМВС України в м. Києві внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи нападника та його затримання.