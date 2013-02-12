У Shell заявили, що не стануть добувати український газ без оцінок екологів

Як передає кореспондент УНІАН, про це 12 лютого на прес-конференції в Донецьку повідомив віце-президент компаній Shell в Україні Грехем Тайлі.

За його словами, на всіх ділянках, що розробляються, до закінчення вичерпної оцінки екологічного, соціального впливу і впливу на здоров'я людей практичні роботи не починатимуть.

«Результати цих оцінок будуть використані для того, щоб запобігти або зменшити потенційний ризик наших робіт. Для зменшення цього ризику і негативного впливу будуть, зокрема, застосовуватися інноваційні технічні рішення», - сказав Г.Тайлі. При цьому він додав, що в процесі оцінки компанія зможе точніше визначити майбутні місця розташування свердловин і проведення сейсмічних досліджень.

Віце-президент компаній Shell також підкреслив, що поки що місця, де буритимуться свердловини, наприклад, на Юзівській ділянці, що розташована на території Донецької і Харківської областей, «не визначені». «Надзвичайно важливо зрозуміти, що зараз ми говоримо лише про стадію розвідки. Це означає, що найближчим часом ми не розгортаємо масштабну кампанію з буріння свердловин в межах всієї Юзівської ділянки», - наголосив віце-президент компанії.

Він нагадав, що «початкова програма геологічного дослідження включає отримання сейсмічних даних і буріння лише 15 свердловин». Г.Тайлі пояснив, що, за оцінками фахівців, газ щільних порід пісковиків на Юзівській ділянці в Україні залягає набагато глибше, ніж сланцевий газ. Тому геологорозвідувальні свердловини буритимуться на глибину від 2,5 до 5 км. Але всі технічні питання компанією Shell ретельно опрацьовані, і досвід показує, що розробки екологічно безпечні.

Віце-президент компаній нагадав, що вже на першому етапі розвідки на буріння 15 свердловин компанія Shell витратить 200 млн доларів США. Крім того, вже з 2013 року Shell інвестуватиме щорічно в соціальні українські проекти близько 2 млн доларів.

Shell вкладатиме в соціальні інвестиції, «ще не знаючи, чи достатньо на Юзівській ділянці газу для його промислового видобування».

Він навів приклад з досвіду роботи компанії Shell в США, де «лише в одному штаті Пенсільванія розробка видобування сланцевого газу створила 46 тис. робочих місць і принесла 11 млрд доларів прибутку в місцеву економіку, і зокрема, 1 млрд доларів як податки».

Віце-президент підкреслив, що такі проекти сьогодні «відкривають надзвичайні можливості для України». «Завдяки таким проектам Україна може подвоїти, або потроїти вітчизняний видобуток газу за найближче десятиліття. Думаю, для України абсолютно реально дійти такого рівня видобутку газу, таких обсягів, які можуть зробити Україну енергетично незалежною державою», - підкреслив віце-президент компанії Shell в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня була підписана угода між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобування сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

Кабінет міністрів своїм розпорядженням від 23 січня схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобування сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і «Надра Юзівська».

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобування газу на Олеській і Юзівській площах сталі компанії Сhevron і Shell.

Довідка УНІАН. Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі (Львівська і Івано-Франківська обл.) - в 2,98 трлн куб. м газу.