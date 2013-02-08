Азаров визнає, що сланцевий газ несе ризики для екології

Про це він сказав сьогодні під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Завдання технологів, промисловців зробити так, щоб ці ризики були мінімальними. Якщо відповідні компанії зуміли добитися цього в США і Канаді, то й у нас жодних сумнівів немає, що і ми зуміємо забезпечити такий самий рівень екологічного захисту, як і в цих країнах. До речі, положення про це є важливою складовій в договорі про розподіл продукції», - написав М.Азаров.

При цьому він відзначив, що при видобутку сланцевого газу є певні екологічні ризики, як і при будь-якому іншому виробництві.

«Звичайно, треба сказати відверто, певні проблеми і певна загроза екології є, як втім і при будь-якому, практично, промисловому виробництві. Але, скажімо, не треба говорити про те, якої шкоди екології завдає металургійний або хімічний завод та інші виробництва, тобто в будь-якому промисловому виробництві є ризики», - вважає М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня було підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзовська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.

Прогнозні ресурси Юзівського родовища оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу.