Начальник міліції на одеському ринку отримав 7 років

Як повідомили УНІАН в суді, його засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Разом з С. Масловим засуджено також двох його підлеглих — до п'яти і двох років тюремного ув’язнення, відповідно.

З моменту їх затримання і до винесення судового вердикту минуло більш як два роки.

Нагадаємо, 4 листопада 2010 року співробітники СБУ разом із службою внутрішньої безпеки Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України затримали начальника відділу міліції на промисловому ринку «7-й кілометр» при отриманні хабара у розмірі 4,4 тис. доларів.

Вказану суму він одержав від громадянина Туреччини, одного з підприємців, що працюють на ринку. За ним були узяті під варту двоє спільників-підлеглих С. Маслова.

За даними СБУ, для безперешкодного ведення бізнесу кожен власник торгової точки (в основному іноземці), яких на ринку працювало більш як 10 тисяч, щомісячно платив від 100 до 500 доларів «відкупних». Іноземців, що відмовлялися вносити плату, оперативно видворяли з країни «за порушення міграційного законодавства». У затриманих було вилучено речові докази — пачки з міченими (написом «хабар») банкнотами.

Під час обшуку службового кабінету і житла головного підозрюваного знайшли ще близько 165 тис. доларів. За даними спецслужби, загальна сума поборів щомісячно досягала мільйона доларів.

Генеральна прокуратура тоді порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України («Отримання хабара в особливо великих розмірах»).