Грищенко запевняє, що дефіциту ліків не буде

12:24, 13 лютого 2013
Суспільство
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Віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко запевняє, що жодних проблем з постачанням ліків після запровадження ліцензування імпортних лікарських засобів не виникне.

Костянтин Грищенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам на брифінгу у Кабміні.
К.Грищенко нагадав, що в українському законодавстві запроваджується обов’язкова норма про належну виробничу практику (GMP). За його словами, це є система забезпечення якості ліків, яка гарантує дотримання міжнародних стандартів якості ліків. Віце-прем’єр-міністр зазначив, що з 15 лютого імпортні ліки зможуть потрапити в Україну лише за умови дотримання цих вимог. Він зауважив, що представництва закордонних фірм, які імпортують лікарські засоби в Україну, були заздалегідь про це попереджені.

“Жодних проблем з постачанням ліків не повинно бути”, - сказав К.Грищенко. Він додав, що на даний момент усі імпортери мають на своїх складах достатній запас ліків. “Це їхній обов’язок і вони його усвідомлюють”, - заявив К.Грищенко.

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Як повідомлялося, з 1 березня в Україні набуває чинності закон про ліцензування імпорту ліків. Документ стосуватиметься близько 8 тис. найменувань ліків, які ввозять на територію України.

Громадські організації, лікарі й пацієнти закликали Президента Віктора Януковича скасувати цей закон.

На їх думку, режим ліцензування залишить громадян України без доступу до більшості імпортних ліків.

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