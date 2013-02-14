Ахметов від імені "Шахтаря" висловив співчуття рідним і близьким загиблих

"Ми всі шоковані цією страшною трагедією. Ніякі слова не можуть висловити той біль, який зараз відчуває кожен з нас - футболісти, тренерський штаб, працівники футбольного клубу "Шахтар", усі вболівальники. Ми глибоко сумуємо і висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться в заяві Ахметова на офіційному сайті "Шахтаря".

У міжнародному аеропорту Донецька діє "гаряча лінія" для родичів пасажирів, які летіли цим рейсом: "Родичі пасажирів рейсу 8971 Одеса - Донецьк можуть отримати оперативну інформацію за телефоном гарячої лінії координаційного центру +38 (062) 312-05-04", - йдеться в повідомленні на сайті аеропорту ім. Сергія Прокоф'єва.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого в аеропорту Донецьк сталася надзвичайна пригода при посадці літака Ан-24 авіакомпанії «Південні авіалінії», що летів рейсом 8971 «Одеса - Донецьк», на борту перебували 36 пасажирів і 8 членів екіпажу.

«Постраждалим надана медична допомога. В даний момент в аеропорту працює комісія із з'ясування причин події», - йдеться в офіційному повідомленні на сайті аеропорту.

В аеропорту підтвердили той факт, що цей чартер був організований авіакомпанією «Південні авіалінії» для вболівальників, які летіли на футбольний матч «Шахтар» - «Борусія».