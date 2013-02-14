До Громадської ради при МЗС ввійшли 75 організацій

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, обрання відбулося на установчих зборах, які відбулися 12 лютого.

У зборах взяли участь представники 307 громадських організацій України із 335, які подали заяви на участь в роботі Ради. Установчі збори прийняли рішення про створення Громадської ради у кількості 75 організацій, які були обрані голосуванням.

Сьогодні, 13 лютого, на першому засіданні новообраного складу Громадської ради при МЗС України шляхом голосування було обрано її керівника. Ним став президент Асоціації „Український національний комітет Міжнародної торгової палати” Володимир Щелкунов.

Перший заступник міністра закордонних справ України Руслан Демченко, який взяв участь в інавгураційному засіданні Громадської ради при МЗС України, привітав новобраний склад Ради і наголосив, що керівництво держави, реалізуючи курс на європейську інтеграцію, приділяє значну увагу розвитку громадянського суспільства в Україні.

„МЗС розраховує на подальшу конструктивну та плідну взаємодію з Громадською радою з метою успішної реалізації зовнішньополітичних пріоритетів”, - зазначив Р.Демченко.