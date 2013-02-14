American Airlines і US Airways об'єднаються у найбільшу авіакомпанію у світі

Американські авіаперевізники American Airlines і US Airways в ніч на четвер досягли домовленості про злиття, у результаті угоди виникне найбільша в світі авіакомпанія, передає агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на джерела, близькі до галузі.

Як пише РІА Новости, нова компанія збереже назву American Airlines, однак її главою стане виконавчий директор US Airways Дуг Паркер (Doug Parker).

Повідомляється, що переговори про злиття велися ще з серпня минулого року. Офіційно про угоди буде оголошено пізніше в четвер. За даними агентства, компанія за розміром перевищить United Airlines - іншу американську авіакомпанію, яка до цього вважалася найбільшою в світі.