У конині, яку видавали за яловичину у Британії, виявили заборонений медикамент

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на газету "Таймс".

За даними видання, вже сьогодні інформацію про наявність у м'ясі ліків "офіційно підтвердить влада Королівства". Йдеться про заборонений у багатьох європейських країнах, зокрема у Великобританії, препарат фенілбутазон. Додавати його в їжу "суворо заборонено" - вчені не виключають, що ця речовина має канцерогенні властивості. Крім того, через багато побічних ефектів медикамент не рекомендується й до використання у ветеринарії.

Повідомляється, що м'ясо, в якому виявили небезпечний медикамент, перероблялося на підприємствах Сполученого Королівства і потім відправлялося до Європи. Під підозрою у зв'язку з цим виявляються готові продукти "Лазанья" і "Спагетті-болоньєзе" виробництва компанії "Фіндус" (Findus).

За даними газети, в ході сьогоднішньої доповіді британське Агентство з харчових стандартів намагатиметься звернути увагу споживачів на "мінімальний ступінь ризику" для їх здоров'я, оскільки заборонений препарат було виявлено лише у 8 з 200 вивчених фахівцями кінських туш. Втім, розслідування цієї справи ще не завершено, і поки що мережі супермаркетів Сполученого Королівства продовжують вилучати з продажу м'ясні продукти, що виявилися під підозрою.

Раніше цього тижня співробітники Агентства з харчових стандартів за підтримки офіцерів поліції провели обшуки на бойні в Тодмордені на півночі Англії і м'ясопереробному заводі в Аберістуїті в Західному Уельсі. В результаті роботу підприємств було зупинено, а всю наявну м'ясну продукцію конфісковано. Керівництво бойні і заводу підозрюється у використанні кінських туш при заготівлі м'яса, яке згодом маркувалося як яловичина.

Міністр охорони навколишнього середовища і сільськогосподарського розвитку Великобританії Оуен Патерсон заявив, що фальсифікація даних про склад продуктів харчування є однією з форм шахрайства. Він також додав, що влада Великобританії та інших країн заведе кримінальні справи на відповідальних за ці поставки.

"М'ясний скандал" розгорівся в Європі кілька днів тому. У продуктах, що продаються в супермаркетах різних країн ЄС, замість яловичини було виявлено конину. Такі випадки вже відзначено у Великобританії, Ірландії, Іспанії, на Кіпрі, в Люксембурзі, Румунії, Франції і Швеції. До розслідування цієї справи вже підключився Європол.