Катастрофа літака в Донецьку: опізнали тіла трьох загиблих

10:35, 14 лютого 2013
Суспільство
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Серед загиблих у катастрофі літака АН-24, що летів з Одеси в Донецьк ввечері в середу, - помічник голови Одеської облради Валерій Бобков.

Літак / Фото: Думская.net

Про це повідомляє "Думская".

Також опізнані тіла ще двох загиблих: їх прізвища Бутенко і Пісня. Разом з тим, через сильні ушкодження не вдається опізнати тіла ще двох людей, виявлених в салоні літака.

За інформацією "Думской", депутат Одеської облради Андрій Андрусенко госпіталізований з травмою хребта. У начальника міського управління капбудівництва депутата Одеської міськради Анатолія Рагуліна - травма обличчя. Керівник одеського МРЕВ Владислав Богомолов, прокурори Ростислав Крикливий і Михайло Чорний не постраждали.

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Нагадаємо, близько сьомої години вечора в середу літак АН-24, що летів з Одеси в Донецьк, зазнав аварії. За попередніми даними, катастрофа сталася через погану видимість.

Літак експлуатувався протягом 39 років.

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