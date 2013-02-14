Катастрофа літака в Донецьку: опізнали тіла трьох загиблих

Про це повідомляє "Думская".

Також опізнані тіла ще двох загиблих: їх прізвища Бутенко і Пісня. Разом з тим, через сильні ушкодження не вдається опізнати тіла ще двох людей, виявлених в салоні літака.

За інформацією "Думской", депутат Одеської облради Андрій Андрусенко госпіталізований з травмою хребта. У начальника міського управління капбудівництва депутата Одеської міськради Анатолія Рагуліна - травма обличчя. Керівник одеського МРЕВ Владислав Богомолов, прокурори Ростислав Крикливий і Михайло Чорний не постраждали.

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Нагадаємо, близько сьомої години вечора в середу літак АН-24, що летів з Одеси в Донецьк, зазнав аварії. За попередніми даними, катастрофа сталася через погану видимість.

Літак експлуатувався протягом 39 років.