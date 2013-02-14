Сім'ям загиблих в авіакатастрофі обіцяють матеріальну допомогу
10:45, 14 лютого 2013Суспільство
593 0
Сім'ям п'яти загиблих в авіакатастрофі 13 лютого в Донецьку буде виплачено матеріальну допомогу.
Віце-прем'єр висловив співчуття від імені уряду сім'ям загиблих
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в Донецьку на прес-конференції віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул.
“Буде ухвалено рішення уряду про виплату допомоги всім сім'ям загиблих, також надано всю необхідну допомогу постраждалим”, - сказав віце-прем'єр.
За його словами, “вже вночі, кому було необхідно, всі пасажири були розміщені в готелях Донецька, організовано підтримку, допомогу й доставку”.
Як сказав О.Вілкул, «буквально з перших хвилин авіакатастрофи» професійні психологи почали працювати й надавати допомогу сім'ям загиблих.
Віце-прем'єр висловив співчуття від імені уряду сім'ям загиблих.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter