ЗМІ: Росія призупинила продаж квитків на потяги в Україну

У російській компанії пояснили, що рішення про призупинення квитків було прийнято на прохання адміністрації залізниць України. Українська влада поки остаточно не вирішила, чи буде країна в березні 2013 року переходити на літній час, пише Lenta.ru.

Мінекономрозвитку України в середині січня поточного року запропонувало скасувати перехід на літній час. За задумом чиновників, в країні повинен був бути введений час другого часового поясу (київський час, UTC +2), що дозволило б відмовитися від щорічного переведення стрілок. Однак питання поки не вирішене.

Восени 2011 року «Російські залізниці» також призупиняли продаж квитків на потяги в Україну - через те, що Україна переходила на зимовий час, а Росія ні. Продаж на поїзди, що відправляються на початку грудня, поновилися в середині листопада.

У Росії перехід з літнього на зимовий час був скасований 2011 року. Восени 2012 року в Держдуму був внесений законопроект про перехід на постійний зимовий час. Після цього в «Російські залізниці» тимчасово зупинили продаж квитків на поїзди далекого прямування до рішення влади стосовно часу. 1 жовтня продаж квитків було відновлено: в «Російські залізниці» вирішили не чекати остаточного рішення уряду за зимовим часом.