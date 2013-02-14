У Польші піймали злочинців, які переправляли українських нелегалів до ЄС

Польські правоохоронці спільно з колегами з інших держав Європейського Союзу ліквідували злочинну групу, яка допомагала громадянам України нелегальним чином потрапити до ЄС та діяла щонайменше з 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прикордонної служби Польщі.

Організатором групи, до складу якої входили семеро польських громадян, виявився українець, який жив у Великій Британії.

За даними прикордонників, зловмисники переправляли громадян України до держав Західної Європи на підставі знайдених або викрадених паспортів громадян Польщі та Німеччини.

За свої послуги зловмисники отримували 2,5 тисячі євро, а за час діяльності могли переправити до ЄС декілька сотень осіб.