Нові ціни на SKODA Octavia

З 14 по 28 лютого 2013 року на SKODA Octavia встановлені нові, більш вигідні ціни.

Тепер бестселер модельного ряду SKODA, лідер рейтингу продажів автомобілів в Україні** автомобіль SKODAOctavia можна придбати за новою ціною - від 158 800 грн.

Серед головних переваг SKODA Octavia - оптимальне співвідношення якісних характеристик, інноваційних рішень і цінової пропозиції. Широкий діапазон варіантів комплектацій і двигунів цієї моделі дозволяє задовольнити високі споживчі вимоги. Покупці цінують Octavia за максимальний рівень безпеки, надійності і комфорту.

Крім того, до 28 лютого 2013 року в офіційній дилерській мережі SKODA можна придбати SKODA Octavia зі спеціальним пакетом «SKODAStyle».

SKODA Octavia - органічна, бездоганна, надійна, легендарна. Такий більше не буде!

Повний прайс-лист та перелік підприємств дилерської мережі SKODA представлений на сайті www.eurocar.com.ua.

Довідка:

ТОВ «Єврокар» - офіційний дистриб'ютор автомобілів SKODA в Україні. Підприємство працює з березня 2003 року і входить до Групи компаній Атолл Холдинг, яка є одним з провідних операторів на українському автомобільному ринку. Компанія «Єврокар» надає послуги через дилерську мережу SKODA, яка покриває всю територію України. В дилерській мережі SKODA представлений максимально повний спектр послуг при покупці автомобіля, запчастин і аксесуарів, а також послуг гарантійного та сервісного обслуговування. Дилерська мережа SKODA є однією з найбільших в Україні, вона визнана кращою в Європі в області організації роботи сервісної мережі і рівня оснащеності станцій технічного обслуговування автомобілів. Високий рівень якості послуг, що надаються ТОВ «Єврокар», підтверджується застосуванням системи менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

SKODA Octavia - неодноразовий переможець низки українських та міжнародних рейтингів. В Україні SKODA Octavia здобула перемогу в С-класі за результатами загальнонаціонального рейтингу «Автомобіль року в Україні 2010». Відповідно до цього рейтингу SKODA Octavia також завоювала максимальну кількість голосів народного журі в додатковій номінації «Співвідношення ціна - якість», що говорить про дійсну популярності автомобіля на ринку України. Також SKODA Octavia була визнана автомобілем року в Чеській республіці, Фінляндії, Великобританії, Литві, Болгарії, Боснії і Герцеговині, Сербії і Чорногорії. Крім того, автомобіль завоював такі престижні нагороди як «Золоте рульове колесо» («Golden Steering Wheel») і «Auto Trophy», а також переміг у номінації «Найкрасивіший автомобіль» в Італії і Чеській республіці.

* Ціна вказана станом на 13.02.2013. Ціна автомобіля на день оплати змінюється прямо пропорційно зміні курсу долара США, встановленого НБУ на дату оплати, по відношенню до курсу долара США, встановленого НБУ на 13.02.2013;

** Згідно даних інформаційно-аналітичної групи AUTOConsulting.