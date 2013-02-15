У Білорусі вперше пересадили серце дитині

Як повідомили УНІАН у РНПЦ Білорусі «Кардіологія», «таку операцію проведено в Білорусі вперше. 11-річна дівчинка страждала від дилатаційної кардіоміопатії. Це некерована прогресивна серцева недостатність. Як правило, захворювання носить спадковий характер. В основному пацієнтам із таким діагнозом показана пересадка серця».

Операція тривала більше чотирьох годин. Її провела бригада з 12 співробітників центру. Пацієнтка переведена з реанімаційної палати й почувається добре.

*** У 2012 році в Білорусі було проведено 21 пересадку серця дорослим. У лютому минулого року в РНПЦ «Кардіологія» білоруські хірурги вперше виконали пересадку серця й нирки одночасно.

За кількістю органних трансплантацій Білорусь займає перше місце серед країн СНД. У 2012 році в країні було проведено 274 операції з пересадки органів. Наразі проводиться 29 трансплантацій на 1 млн населення, в Росії - 9,1, в Україні - 2,2.