На борту літака, що розбився в Донецьку, летіло 16 «зайців»

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Мер Одеси Олексій Костусєв розпорядився створити комісію з перевірки дотримання КП «Міжнародний аеропорт Одеса» режиму доступу на контрольну частину зони аеропорту, повідомили в мерії.

За даними муніципалітету, на такий крок мера штовхнуло те, що на борту літака знаходилося 52 людини, у тому числі - 8 членів екіпажу. Водночас, за даними КП «Міжнародний аеропорт Одеса», згідно польотної відомості завантаження на борту перебувало 36 пасажирів і 8 членів екіпажу. Комісію очолив перший віце-мер Одеси Микола Ільченко.

«Завдання одеського міського голови - чітко розібратися: чому на борту літака виявилося більше пасажирів, ніж за відомостями. Якщо комісія виявить порушення з боку КП "Міжнародний аеропорт Одеси", реакція міської влади буде дуже жорсткою», - підкреслив Микола Ільченко.