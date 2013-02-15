Міліція піймала нелюдів, які крали гроші з рахунків для хворих дітей

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, зловмисники розробили та запровадили схему викрадення грошових коштів з карткових рахунків клієнтів одного з відомих в Україні банків, шляхом використання електронного управління рахунками через Інтернет.

Учасники злочинної групи шукали в засобах масової інформації приватні оголошення, в яких містилася інформація з проханням надання благодійної допомоги на лікування хворих дітей. Отримавши необхідні дані, зловмисники через мережу Інтернет реєструвалися, від імені зазначених в повідомленнях осіб, в електронній системі віддаленого управління рахунками банку, після чого телефонували батькам хворих дітей, та під приводом бажання перерахувати певної суми грошей, просили повідомити дані карткового рахунку, в тому числі і код банківської картки. Далі, маніпулюючи коштами, які знаходяться на рахунку жертви, злочинці переводили наявні грошові кошти потерпілого на свій рахунок.

В результаті оперативно розшукових заходів працівників управління боротьби з кіберзлочинністю Київщини встановили особу організатора злочинної групи. Ним виявився раніше неодноразово судимий, за крадіжки та замах на вбивство працівника міліції, 35-річний уродженець Черкаської області. Днями йому було оголошено підозру у вчинені кримінального правопорушення та затримано. Шахрай визнав свою провину. За місцем його проживання правоохоронці вилучили речові докази, банківські картки, на які перераховувались грошові кошти, комп’ютерну техніку та пристрій доступу до мережі Інтернет (мобільний модем), мобільні телефони, та SІM карти, які використовувались ним, для скоєння злочинів відносно громадян України.

Наразі вже відомо, що злочинна група за шахрайською схемою ошукала понад 20 громадян на території України та заволоділи грошовими коштами на суму близько 100 тисяч гривень.

Слідчим відділом Таращанського РВ ГУМВС України в Київській області відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Працівники управління боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС України в Київській області проводять заходи щодо встановленню потерпілих від злочинної діяльності шахрая, та встановлюють особи інших учасників злочинної групи.