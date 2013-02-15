В Ужгороді «ПриватБанк» відкрив офіс формату «open space»

Як передає кореспондент УНІАН, під час відкриття директор Західного головного регіонального управління «ПриватБанку» Орест Блащук розповів, що «open space» – це абсолютно новий для України формат обслуговування клієнтів. Подібний формат вже активно застосовують фінансові установи Америки і Європи. В Україні ж першим його впроваджує саме «ПриватБанк».

«Такі відділення – це просторі приміщення без кабінетів, які дають можливість працювати та обслуговувати клієнтів без черг. Кожен співробітник банку є універсалом, тому в цьому офісі клієнти завжди знайдуть працівника, який надасть вичерпну інформацію та консультацію. Дуже все просто, доступно й займає всього кілька хвилин», – уточнив О.Блащук.

Крім того, за словами директора Західного регіонального управління «ПриватБанку», офіс надає широкий спектр послуг дистанційно. «Людина, не виходячи з дому, може обслуговувати будь-який вид платежів: комунальні послуги, дитячий садок, кабельне телебачення», – додав представник-банкір.

Як повідомила під час відкриття заступник начальника Ужгородського головного відділення «ПриватБанку» Наталія Грицик, за допомогою такого офісу клієнти банку зможуть отримувати дистанційно й низку інших послуг від банку. «Всі інші операції, навіть відкрити депозит, зручніше проводити вдома чи на робочому місці – через Інтернет або мобільний телефон. Для поповнення картки готівкою чи оплати послуг є цілодобові термінали самообслуговування. Цьому всьому може навчити вас працівник нашого офісу», – додала Н.Грицик.

Директор регіонального управління також уточнив, що до кінця поточного року ПАТ КБ «ПриватБанк» планує відкрити тільки в Закарпатській області близько 10 відділень такого типу.

«Оскільки «ПриватБанк» – лідер за кількістю клієнтів в Україні, то керівництво фінансової установи постійно думає над спрощенням обслуговування, доступністю, робить редизайн приміщень. Ми працюємо, щоб клієнтам було зручніше», – додав О.Блащук.

За інформацією ПАТ КБ «ПриватБанк», лише протягом останнього місяця у Західних областях вже відкрили 4 нових відділення. Загалом, у січні по країні запрацювало понад 20 новітніх банківських відділень у вільному форматі, а до кінця року банк відкриє ще понад 200 таких найсучасніших банківських офісів.