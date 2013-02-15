В Ужгороді «ПриватБанк» відкрив офіс формату «open space»
В обласному центрі Закарпаття місті Ужгороді по вулиці Швабській, 64 ПАТ КБ «ПриватБанк» сьогодні, 15 лютого, відкрив офіс відкритого формату банківського спілкування типу «open space».
Як передає кореспондент УНІАН, під час відкриття директор Західного головного регіонального управління «ПриватБанку» Орест Блащук розповів, що «open space» – це абсолютно новий для України формат обслуговування клієнтів. Подібний формат вже активно застосовують фінансові установи Америки і Європи. В Україні ж першим його впроваджує саме «ПриватБанк».
«Такі відділення – це просторі приміщення без кабінетів, які дають можливість працювати та обслуговувати клієнтів без черг. Кожен співробітник банку є універсалом, тому в цьому офісі клієнти завжди знайдуть працівника, який надасть вичерпну інформацію та консультацію. Дуже все просто, доступно й займає всього кілька хвилин», – уточнив О.Блащук.
Крім того, за словами директора Західного регіонального управління «ПриватБанку», офіс надає широкий спектр послуг дистанційно. «Людина, не виходячи з дому, може обслуговувати будь-який вид платежів: комунальні послуги, дитячий садок, кабельне телебачення», – додав представник-банкір.
Як повідомила під час відкриття заступник начальника Ужгородського головного відділення «ПриватБанку» Наталія Грицик, за допомогою такого офісу клієнти банку зможуть отримувати дистанційно й низку інших послуг від банку. «Всі інші операції, навіть відкрити депозит, зручніше проводити вдома чи на робочому місці – через Інтернет або мобільний телефон. Для поповнення картки готівкою чи оплати послуг є цілодобові термінали самообслуговування. Цьому всьому може навчити вас працівник нашого офісу», – додала Н.Грицик.
Директор регіонального управління також уточнив, що до кінця поточного року ПАТ КБ «ПриватБанк» планує відкрити тільки в Закарпатській області близько 10 відділень такого типу.
«Оскільки «ПриватБанк» – лідер за кількістю клієнтів в Україні, то керівництво фінансової установи постійно думає над спрощенням обслуговування, доступністю, робить редизайн приміщень. Ми працюємо, щоб клієнтам було зручніше», – додав О.Блащук.
За інформацією ПАТ КБ «ПриватБанк», лише протягом останнього місяця у Західних областях вже відкрили 4 нових відділення. Загалом, у січні по країні запрацювало понад 20 новітніх банківських відділень у вільному форматі, а до кінця року банк відкриє ще понад 200 таких найсучасніших банківських офісів.