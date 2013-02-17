В Одесі невідомі кинули в повну маршрутку пляшку з запалювальною речовиною
16:46, 17 лютого 2013Суспільство
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В Одесі згоріло маршрутне таксі після того, як троє невідомих кинули в нього пляшку з запалювальною речовиною.
Про це повідомляє ТВі з посиланням на одеські ЗМІ.
За інформацією ЗМІ, подія сталася на розі вулиці Костанді та Чорноморської дороги. За словами пасажирів маршрутки №185, “троє молодих людей кинули пляшку з якоюсь палаючою речовиною і вибігли”.
У цей час водій маршрутки зачинив двері, а відкрити їх нібито вже не вийшло, через що почалася паніка. Однак, урешті-решт двері відчинилися і пасажири змогли вийти з охопленої димом і вогнем маршрутки.
Повідомляють, що деякі пасажири отримали легкі опіки.
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