В Одесі невідомі кинули в повну маршрутку пляшку з запалювальною речовиною

Про це повідомляє ТВі з посиланням на одеські ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, подія сталася на розі вулиці Костанді та Чорноморської дороги. За словами пасажирів маршрутки №185, “троє молодих людей кинули пляшку з якоюсь палаючою речовиною і вибігли”.

У цей час водій маршрутки зачинив двері, а відкрити їх нібито вже не вийшло, через що почалася паніка. Однак, урешті-решт двері відчинилися і пасажири змогли вийти з охопленої димом і вогнем маршрутки.

Повідомляють, що деякі пасажири отримали легкі опіки.