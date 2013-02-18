Троє українців намагалися переправити в Росію «рогату» контрабанду
11:53, 18 лютого 2013Суспільство
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Більше 40 корів намагалися контрабандним шляхом переправити до Росії троє українців.
Корови не винні
Більше 40 корів виявили прикордонники відділу «Краснодон» Луганського загону спільно з митниками, які намагалися перегнати до Росії троє українців.
Як повідомили УНІАН у Луганському прикордонному загоні, з’ясувалося, що затримані українці намагалися перегнати велику рогату худобу до Росії для продажу.
Вартість затриманого живого товару - 240 тисяч гривень.
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