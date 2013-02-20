У Парижі обчистили магазин алмазної корпорації на 3 мільйони євро
09:04, 20 лютого 2013Суспільство
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У Парижі з магазину алмазної корпорації De Beers викрали ювелірні вироби загальною вартістю близько 3 млн євро.
Магазин De Beers пограбували у Парижі
Як повідомляє «Газета.ру», за інформацією Liberation, увечері у вівторок до магазину, розташованого в універмазі Printemps-Haussmann, увірвалися двоє озброєних людей. За словами продавщиці, злочинці узяли коштовності з двох вітрин і залишили магазин через чорний хід. Грабіжники не зробили жодного пострілу. На місці події працює поліція.
Напередодні схоже пограбування сталося в аеропорту Брюсселя - вісім озброєних грабіжників зробили дірку в огорожі, яка оточує злітно-посадочну смугу, і під'їхали на двох машинах до прибулого з Цюріха літака, з якого у цей момент вивантажували алмази. Злочинці забрали мішки з 10 кг коштовних каменів на 50 млн доларів без жодного пострілу.
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