У Парижі обчистили магазин алмазної корпорації на 3 мільйони євро

Як повідомляє «Газета.ру», за інформацією Liberation, увечері у вівторок до магазину, розташованого в універмазі Printemps-Haussmann, увірвалися двоє озброєних людей. За словами продавщиці, злочинці узяли коштовності з двох вітрин і залишили магазин через чорний хід. Грабіжники не зробили жодного пострілу. На місці події працює поліція.

Напередодні схоже пограбування сталося в аеропорту Брюсселя - вісім озброєних грабіжників зробили дірку в огорожі, яка оточує злітно-посадочну смугу, і під'їхали на двох машинах до прибулого з Цюріха літака, з якого у цей момент вивантажували алмази. Злочинці забрали мішки з 10 кг коштовних каменів на 50 млн доларів без жодного пострілу.