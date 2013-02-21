Кабмін дозволив охоронцям носити електрошокери і газові пістолети

Як сьогодні повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, уряд 11 лютого 2013 р. ухвалив постанову № 97 «Про затвердження переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами охоронної діяльності».

Перелік затверджено відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 закону «Про охоронну діяльність». Кабмін доручив Міністерству внутрішніх справ привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Згідно з документом, суб’єктам охоронної діяльності дозволено купувати, зберігати та використовувати бронежилети, захисні каски, газові балончики з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії, газові пістолети і револьвери та патрони до них калібру 6, 8 і 9 міліметрів, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, гумові кийки, наручники пластикові (текстильні) одноразового використання.

Водночас електрошокові пристрої та пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони можуть купуватися, зберігатися та використовуватися виключно суб’єктами охоронної діяльності, які здійснюють охорону особливо важливих об’єктів права державної власності або надають охоронні послуги із залученням власного транспорту реагування та використанням пунктів централізованого спостереження.

Як повідомляв УНІАН, з 18 жовтня 2012 року в Україні набув чинності закон «Про охоронну діяльність», ухвалений 4 липня 2012 року, згідно з яким, охоронцям дозволено носити бронежилети і шоломи, користуватися палицями і мати при собі службових собак.

Юристи побоювалися, що з набуттям чинності нового закону охоронці перевищуватимуть свої повноваження.