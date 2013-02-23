Азаров: незабаром в Україні буде контрактна армія

"У сучасному світі немає альтернативи контрактній армії. Настільки зросла складність техніки, технологій, систем ведення військових дій, що все це вимагає професійної підготовки і збереження якості цієї підготовки упродовж ряду років. Тому таким вимогам може відповідати тільки професійна армія. Тому ми до цього підходимо, і незабаром в Україні така армія буде», - заявив М.Азаров.

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Міністр оборони України Павло Лебедєв також не бачить іншого варіанту розвитку Збройних сил України, як перехід на контрактну армію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Брюсселі.

«Сьогодні служба у Збройних силах солдатів термінової служби становить рік. Природно, за рік навчити сержанта чи солдата, який міг би сісти за літак або за танк, неможливо теоретично. Не кажучи вже про практично. Якщо хтось сумнівається, на рік можемо взяти», - сказав міністр.

П.Лебедєв відзначив, що у зв'язку з цим може бути два виходи: «Перший – повернутися до терміну проходження служби в 2 чи 3 року. А це що буде? Соціальний вибух. Вийдуть на вулиці мами, дружини, діти. Або є другий варіант – це зробити професійну армію. Іншого варіанту у нас немає», - наголосив П.Лебедєв.

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Як повідомляв УНІАН, 7 лютого головнокомандувач Збройних сил України Володимир Замана заявив, що Міністерство оборони планує упродовж двох років здійснити перехід до професійної армії.

«Передбачається восени 2013 року здійснити крайній призов на строкову військову службу і перехід вітчизняного війська на комплектування за контрактом. Тому, за нашими прогнозами, вже восени 2014 року звільнятимуться у запас останні строковики», – зазначив генерал-полковник В.Замана.