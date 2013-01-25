Генштаб: за 5 років передбачено запровадити стандарти кращих армій світу

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерство оборони України, про це заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Володимир Замана під час наради з керівним складом органів по роботі з особовим складом ЗС України у Києві.

За словами начальника Генерального штабу ЗС України, на сьогодні фактично завершено відпрацювання основних стратегічних і концептуальних документів оборонного планування. Для переходу Збройних сил на комплектування за контрактним принципом опрацьований комплексний підхід, що передбачає поступові взаємопов’язані зміни.

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Як поінформував В.Замана, розпочато формування Центру оперативних стандартів та методики підготовки Збройних сил України. До кінця 2017 року передбачається запровадити в діяльність Збройних сил стандарти провідних армій світу. Протягом наступних двох років планується перейти до міжвидової структури Збройних сил, яка дозволяє комплексно застосовувати бойові спроможності військ та відповідає характеру сучасних воєнних конфліктів.

«Збройні сили буде позбавлено надлишкових непотрібних структур, озброєння, техніки та майна. Пріоритетним завданням є комплектування Збройних сил підготовленим, мотивованим до військової служби персоналом. Планується продовжити створення професійного сержантського складу, розвиток служби в резерві та впровадження сучасних принципів і підходів у військовій кадровій політиці», – наголосив він.

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За словами головнокомандувача ЗСУУ, планується перейти на дворічний цикл підготовки військ, що включатиме інтенсивний, підтримуючий та базовий періоди. Передбачається оснастити Збройні сили системами імітаційного моделювання, посилити спроможності навчально-тренувальних центрів тощо.

«Сьогодні вже немає необхідності експлуатувати на полігонах дорогу бойову техніку – замість цього є тренажери, на яких військовослужбовці зможуть проходити підготовку», – зазначив генерал-полковник.

Говорячи про стан основних систем озброєння, начальник Генерального штабу ЗСУ звернув увагу на те, що в першу чергу планується укомплектувати справними і перспективними зразками Сили постійної готовності і поступово збільшувати частку оновленого озброєння.