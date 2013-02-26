Інвестиції в комерційну нерухомість досягли в Україні 5-річного максимуму

Про це йдеться в огляді ринку комерційної нерухомості за 2012 рік консалтингової компанії Colliers International (Україна), переданому УНІАН.

У компанії вважають, що високий показник інвестицій абсолютно не означає, що інвестиційна привабливість ринку комерційної нерухомості України значно покращилася. Зокрема, продаж ТРЦ Ocean Plaza (за близько 350 млн дол. російській компанії «ТПС Нерухомість») склав близько 60% усього обсягу інвестиційних транзакцій.

Серед значущих операцій минулого року експерти відзначають також придбання компанією Cimbrorum Holdings LLC за 202,4 млн дол. 100% у Taccadero Trading Limited (KDD Group), яка веде девелопмент офісно-готельного комплексу Sky Towers і житлового комплексу «Зазим‘я».

Серед подій 2012 року в компанії називають і продаж 30% акцій девелоперської компанії «XXI Століття» за 10,3 млн дол. компанії DCH Олександра Ярославського.

Крім того, в 2012 році відбувся продаж функціонуючої офісної будівлі загальною площею 5,4 тис. кв. м у центральному діловому районі Києва.

За оцінками компанії, ставки капіталізації в 2012 році знаходилися в рамках очікувань кінця 2011 року й становили 10,5-12,5% для офісного й торгового сегментів і 11,5-14,0% для складського сегменту.

У компанії очікують, що в 2013 році збережеться помірний інвестиційний інтерес до українського ринку комерційної нерухомості. Зокрема, інтерес на функціонуючі активи буде, в основному, сконцентрований навколо торгового й офісного сегментів; інтерес до девелоперських можливостей – як і раніше до проектів у торговій нерухомості.

За відсутності економічних і політичних потрясінь в Україні в 2013 році ставки капіталізації залишаться на колишньому рівні, прогнозують у Colliers International.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками консалтингової компанії DTZ, в Україні в 2012 році обсяг інвестугод із комерційною нерухомістю становив 409 млн дол., що перевищує обсяг за 2011 рік.

Довідка УНІАН. Colliers International – міжнародна консалтингова компанія, що надає послуги у галузі комерційної нерухомості. Colliers International налічує понад 12 тис. співробітників, які працюють у приблизно 300 офісах у понад 61 країні світу, зокрема на території СНД і країн Балтії.

Представництво Collіers Іnternatіonal в Україні працює з 1997 року в Києві.