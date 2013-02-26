Укравтодор звітує, що позасипав «ямки»

17:37, 26 лютого 2013
Суспільство
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Станом на 25 лютого ліквідовано ямковість на 87% основних доріг загального користування державного значення.

Укравтодор каже, що здолав уже 87%

Про це прем’єр-міністру України Миколі Азарову доповіло керівництво «Укравтодору», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

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Внаслідок несприятливих погодних умов цієї зими було значно пошкоджено дорожнє покриття, загалом на початок робіт (12 лютого 2013 року) ямковість була зафіксована на 2 тис. 631 км основних доріг країни державного значення.

У даний час наближається до завершення ремонт доріг Київ – Одеса, Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч, Ульяновка – Миколаїв, Запоріжжя – Донецьк. Найбільше, 43% дороги, залишилося відремонтувати на автотрасі Київ – Могилів-Подільський.

Загалом залишилося провести ліквідацію ямковості на 339 кілометрах доріг основного значення.

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