Укравтодор звітує, що позасипав «ямки»

Про це прем’єр-міністру України Миколі Азарову доповіло керівництво «Укравтодору», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

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Внаслідок несприятливих погодних умов цієї зими було значно пошкоджено дорожнє покриття, загалом на початок робіт (12 лютого 2013 року) ямковість була зафіксована на 2 тис. 631 км основних доріг країни державного значення.

У даний час наближається до завершення ремонт доріг Київ – Одеса, Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч, Ульяновка – Миколаїв, Запоріжжя – Донецьк. Найбільше, 43% дороги, залишилося відремонтувати на автотрасі Київ – Могилів-Подільський.

Загалом залишилося провести ліквідацію ямковості на 339 кілометрах доріг основного значення.