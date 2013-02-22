«Укравтодор» викрили в крадіжці 137 мільйонів на ремонті доріг

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») оспорить у суді висновки Державної фінансової інспекції про фінансові порушення на суму 137 млн грн під час проведення ремонту доріг.

Про це УНІАН повідомив радник голови «Укравтодору» Євген Прусенко, коментуючи висновки Держфінінспекції, яка виявила незаконне використання бюджетних коштів під час ремонту доріг, що призвело до збитків у розмірі 225,4 млн грн.

Він також повідомив, що «Укравтодор» вже оспорив порушення на суму 31 млн грн, а загальна сума збитків після звірки становила 202 млн грн.

«Коли зробили реєстр, то виявилось, що не 225 млн грн, а 202 млн грн, з них по 31 млн грн вони відразу погодилися з нашими запереченнями. 16 млн грн наші підрядники повернули як необгрунтовані, але вони теж спірні – десь не було відрядних і так далі. А по 137 млн наші служби подали до суду. І вже є рішення суду на нашу користь, тому що це повна маячня», – сказав Є.Прусенко.

Як повідомляв УНІАН, Держфінінспекція повідомила, що за результатами ревізії діяльності регіональних служб автомобільних доріг і дочірніх підприємств «Укравтодору» за другий-четвертий квартали 2010 року, 2011 рік і перше півріччя 2012 року виявлено незаконне використання бюджетних коштів під час ремонту доріг, що призвело до збитків у розмірі 225,4 млн грн.

Державне агентство автомобільних доріг України за підсумками 2012 року відкрило рух на 1601 км відремонтованих і збудованих доріг.