Міліція думає, що мера Сімеїза вбили через «земельне питання»

Про це УНІАН повідомив начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник.

“Там є земля, об’єкти, які ж звичайно когось цікавлять, а хто може впливати на їх виділення? Звичайно, селищний голова. Тому однією з перших та основних версій його вбивства є професійна діяльність”, - сказав він, зауваживши при цьому, що не виключено, що в ході розслідування виникатимуть інші мотиви скоєного злочину.

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Як повідомляв УНІАН, за даними міліції, К.Костенка знайшли вбитим сьогодні вранці, 26 лютого 2013 року, в його автомобілі «Мерседес» біля одного з будинків у Сімеїзі. За попередніми даними, на тілі було кілька вогнепальних поранень.

За даними жителів селища, нападники стріляли в лобове скло автомобіля К.Костенка, після чого втекли. Біля гори Кішка неподалік від Сімеїзу виявлено спалений ВАЗ з автоматом. Співробітники міліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).