Експерти запевняють, що обвалу гривні в 2013 році не буде

Про це під час прес-конференції заявив економіст Олександр Охріменко.

«Не буде у нас обвалу, не буде 9,5 грн за долар і 10 грн за долар не буде. Хоча я розумію, що є багато людей, які, на жаль, накупили доларів за 10 грн. На сьогоднішній момент максимальна межа, до якої може вирости долар, це 8,40 до кінця року», - сказав експерт, пише ForUm.

Крім того, Охріменко чекає, що у 2013 році пожвавиться ринок банківських кредитів. «У нас дійсно з травня почнеться прискорення видачі кредитів і восени всі почнуть говорити, що з цим треба щось робити. Відразу кажу, коли швидко зростає кількість виданих кредитів, збільшується рівень інфляції. Це пряма залежність, тут нічого не поробиш», - зазначив він.

За його словами, цього року НБУ доведеться вживати додаткових заходів, щоб не перевищити закладений на початку року рівень інфляції в 6%.