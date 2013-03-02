Під Гостинний двір стягують міліцію: 25 автобусів «Беркуту», 10 автозаків - ЗМІ

Це заявляє прес-служба Всеукраїнського комітету "Наступ", пише Тиждень.ua.

«Зараз навколо Контрактової площі активісти ВК «Наступ» нарахували близько 25 автобусів із "Беркутом" на 10 великих автозаках», - йдеться у повідомленні прес-служби.

За словами голови «Наступу» Руслана Секели, в автобусах сидять беркутівці.

«Крім того, навколо самого Гостинного двору сила-силенна міліції та спецпрацівників різних служб. Ми переконані, що концерт зірвуть або влаштують масове побоїще», - вважає Секела.

Як відомо, 18 лютого «Беркут» застосував силу до активістів, які зайняли територію Гостинного двору. Тоді побили як звичайних активістів, так і журналістів й навіть народних депутатів. Було затримано 39 осіб, у тому числі – й народного депутата від ВО «Свобода» Андрія Міщенка.