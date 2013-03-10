ЗМІ: У Кабміні забули про підвищення стипендій для студентів

Про це заявив координатор громадської ініціативи "Студентський захист" Андрій Черних, пише Українська правда.

Як повідомляється, відповідно до доручення президента щодо вирішення актуальних проблем студентської молоді, уряд повинен був до 1 березня 2013 року забезпечити перегляд у встановленому порядку розмірів академічних стипендій з урахуванням сучасних потреб, а також установлення обґрунтованої різниці між ординарною (звичайною) академічною стипендією та підвищеною.

"На сьогоднішній день мінімальна ординарна (звичайна) стипендія для учнів професійно-технічних навчальних закладів складає - 275 гривень, для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації - 550 гривень, ІІІ-ІV рівня акредитації - 730 гривень. Визначення розмірів стипендій закріплено у постанові Кабміну", - підкреслює Черних.

Відповідно до постанови уряду, у разі коли успішність учнів або студентів становить 10-12 балів з кожного предмета або середній бал успішності дорівнює 5 за п’ятибальною шкалою оцінювання, стипендія для учнів збільшуються на 40 гривень, для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на 50 гривень, а для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації на 60 гривень.

"Уряд повинен невідкладно прийняти рішення про підвищення розміру студентських стипендій на виконання доручення глави держави", - підсумував координатор громадської ініціативи "Студентський захист".