НБУ: Українці почали більше вкладати у гривню

За даними Національного банку, у січні населення купило у банків всього на $201 млн більше, ніж продало їм. Для порівняння, у минулому жовтні, коли відбулися парламентські вибори, чистий попит з боку українських громадян на валюту склав $3,34 млрд. Різке падіння інтересу до іноземної валюти не дивне, тому що громадяни нарешті переконалися, що курс уже тривалий час залишається стабільним, оскільки Нацбанк не припиняє проведення валютних інтервенцій для його підтримки.

«Девальвація гривні не відбудеться, оскільки уряд цього не допустить. У нас великі борги приватного сектору та держави в іноземній валюті - в цілому близько $130 млрд. Крім того, у банків залишається ще дуже багато кредитів в іноземній валюті, при девальвації цей портфель значно виросте. Крім того, Україні потрібно розраховуватись за газ в іноземній валюті», - пояснює виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. Експерти відзначають, що і минулорічний ажіотаж на валюту був пов'язаний більшою мірою не з якимись негативними тенденціями або передумовами для девальвації, а виключно зі спекулятивними оборудками. "Зараз немає жодних економічних передумов для того, щоб відбувалася девальвація. Просто є категорія громадян, які заробляють на коливаннях валютного курсу", - каже директор Інституту економіки і прогнозування НАНУ Валерій Геєць.

Природно, разом з падінням попиту на валюту зростає й інтерес українців до гривневих депозитів, так як на сьогоднішній день вони є найбільш прийнятним інструментом для заощадження коштів. Ставки на такі вклади як і раніше тримаються на високому рівні, за даними Українського індексу ставок за депозитами фізосіб, зараз гривневий вклад на рік можна розмістити в середньому під 18%. Тому в грудні минулого року громадяни поклали на банківські гривневі рахунки рекордні 6,4 млрд грн, а в січні - 5,9 млрд. грн. На тлі знецінення американської та європейської валюти, зараз громадянам вигідніше всього вкладати саме в гривню.

«Нам слід звернути увагу, що, на поточний момент, долари не є гарантом стабільності. Для цього існує декілька причин: світова інфляція долара і відмова низкою країн ОПЕК і Китаєм від його використання. А у нас в країні населення залишається заручником долара», - зазначає доктор економічних наук, експерт-аналітик Інституту фінансово-економічних досліджень Андрій Матвійчук.