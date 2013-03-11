Жінка продавала сина за $20 тисяч, щоб купити житло

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час здійснення «угоди» жінка перебувала у нетверезому стані, після затримання зізнаватися у скоєному не хотіла, говорила, що її діти вдома з батьком, а вона вийшла в магазин за цигарками.

Прийшовши до тями, вона розповіла, що живе з чоловіком у його будинку. У них є старший син, якому 2,5 роки. Зараз хлопчика виховують дідусь із бабусею. Сама вона ніде не працює, тому вирішила продати дитину, щоб придбати власне помешкання. Про свої наміри чоловіку не розповідала. За висновками медиків, які обстежили немовля, дитина цілком здорова.

Стосовно жінки відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, вчинена відносно малолітнього) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про позбавлення підозрюваної батьківських прав та передачу малюка під опіку держави. Також компетентні служби будуть вирішувати, чи залишати з матір’ю її старшого сина.

Луцьким міськрайонним судом до жінки застосовано міру запобіжного заходу - домашній арешт.