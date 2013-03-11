Чверть українців не мали сексу більше місяця (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, які представив сьогодні на прес-конференції генеральний директор КМІС Володимир Паніотто.

Зокрема, для 16,7% респондентів секс займає дуже важливе місце в житті, а для 26,9% - скоріше важливе, для 18% - однаковою мірою важливе і не важливе, для 6,7% - скоріше неважливе, для 9,4% - зовсім неважливе.

Для українських чоловіків інтимне життя є більш важливим, ніж для жінок. Секс вважають важливою частиною свого життя 55% чоловіків та всього лише 34% жінок. Неважливими статеві стосунки є для 9% чоловіків та 22% жінок.

При цьому про перший контакт не захотіли відповідати приблизно третина опитаних. 7% респондентів почали інтимне життя у неповнолітньому віці (12-15 років), більшість у віці 16-18 років (42%), ще 29% у наступні три роки. Із результатів дослідження виходить, що у віці 21 року 92% вже мали сексуальних досвід.

При цьому 55% учасників дослідження протягом 30 днів напередодні опитування мали інтимні стосунки. Кількість статевих контактів досить суттєво розрізняється: 1-2 контакти мають 15% тих, хто відповів, приблизно однакова кількість населення мала по 3-4, 5-7, 8-10 та 11-15 контактів (по 9-11%). В той же час 26% респондентів повідомили, що в них за останні 30 днів сексу не було. Більше половини українців (54%) мали за останній рік сексуальні стосунки з одним партнером. Лише 2,5% опитаних повідомили, що мали в цей період сексуальні стосунки більш ніж з одним партнером.

Опитування проводилося з 8 по 20 лютого в 110 населених пунктах у всіх регіонах України. Було опитано 2032 респондентів віком від 18 років, статистична похибка не перевищує 3,3%.