У Києві 17 людей підхопили гостру інфекцію на корпоративі

У Києві протягом 11 та 12 березня до інфекційних відділень міських лікарень № 2, 4, 5 та 9 госпіталізовано 17 осіб, у тому числі одну дитину, з попереднім діагнозом – гостре кишкове інфекційне захворювання (сальмонельоз) легкої та середньої форми.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, всі госпіталізовані 7 березня були на корпоративній вечірці, де загалом перебувало близько 50 осіб.

Фахівцями міської СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління ДСНС у м. Києві.