У ВР вважають, що ідея про 25% податок на депозити - безперспективна

У разі її реалізації, найбільше податкове навантаження ляже на тих вкладників, які тримають в банках не дуже великі суми, тому запропонований Верховній Раді відповідний законопроект навряд чи буде прийнятий, заявив голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік, повідомляє РБК-Україна.

«Я вважаю, що ця ідея безперспективна. Вона не заснована на глибокому системному аналізі і, напевно, тому не знайшла підтримки як серед експертів, так і в уряді», - сказав Хомутинник.

Також глава парламентського комітету зазначив, що таке нововведення може принести багато шкоди банківській системі і, в той же час, не вирішить проблему наповнення бюджету, оскільки вкладники попросту заберуть свої гроші. «Це (введення 25% податку) в першу чергу вдарить по тих громадянах, які зберігають у банках на депозитах не дуже великі суми - близько 7 тис. грн - для того, щоб захистити ці кошти від інфляції», - зазначив Хомутинник.

Він додав, що таке нововведення може призвести до відтоку вкладів з банківської системи.

Нагадаємо, нардеп від ПР Євген Сігал запропонував на розгляд парламенту законопроект про введення 25% податку на доходи громадян від банківських вкладів. Цю ідею вже піддали критиці фінансові регулятори - Національний банк України і Нацкомісія з регулювання ринків фінансових послуг. А прем'єр-міністр Микола Азаров висловився категорично проти запровадження оподаткування депозитів фізосіб в будь-якому вигляді.